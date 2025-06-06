Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали до 4 августа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня избрал меру пресечения редактору Ura.ru Денису Аллаярову. По данным суда, журналисту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу. Он заключён под стражу до 4 августа включительно.Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Постановление пока не вступило в законную силу.По версии следствия, Аллаяров передал 20 тысяч рублей экс-сотруднику полиции Андрею Карпову (в пресс-службе ГУ МВД подчеркнули, что Карпов был уволен из органов по отрицательным мотивам). Его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд избрал Карпову меру пресечения в виде домашнего ареста.В Ura.ru утверждают, что Карпов приходится Аллаярову дядей, и называют дело оговором. В редакции заявили, что факт передачи денег не подтверждён, а саму ситуацию считают давлением на СМИ.