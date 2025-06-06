Ura.ru: редактор Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди

«Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Вчерашние обыски в агентстве мы считаем провокацией»,