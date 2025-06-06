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Ura.ru: редактор Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ura.ru заявили, что свердловского редактора издания Дениса Аллаярова, задержанного накануне, оговорили.
Информационное агентство сообщает, что Аллаярову вменяют передачу взятки в размере 20 тысяч рублей начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, Андрею Карпову, который приходится редактору родным дядей. По данным
В издании также утверждают, что взятки не было, поэтому доказательств её передачи Карпову в ходе обысков найти не удалось. В связи с этим рассмотрение меры пресечения Аллаярову в редакции считают давлением на СМИ.
Ранее сообщалось, что в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Денису Аллаярову.
Информационное агентство сообщает, что Аллаярову вменяют передачу взятки в размере 20 тысяч рублей начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, Андрею Карпову, который приходится редактору родным дядей. По данным
«Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Вчерашние обыски в агентстве мы считаем провокацией»,
– заявили в информагентстве.
В издании также утверждают, что взятки не было, поэтому доказательств её передачи Карпову в ходе обысков найти не удалось. В связи с этим рассмотрение меры пресечения Аллаярову в редакции считают давлением на СМИ.
Ранее сообщалось, что в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Денису Аллаярову.
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