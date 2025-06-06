Екатеринбургского экс-полицейского Карпова отправили под домашний арест

«Постановлением Ленинского районного суда от 6 июня 2025 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 августа 2025 включительно, с установлением запрета определенных действий»,

– сказал полковник Горелых.

«Речь идёт о бывшем должностном лице, которое было уволено из системы МВД по отрицательным мотивам и больше никогда не сможет поступить на службу не только в органы внутренних дел, но и в любые иные государственные структуры»,