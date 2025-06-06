Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургского экс-полицейского Карпова отправили под домашний арест
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, из-за уголовного дела которого в свердловской редакции Ura.ru прошли обыски, избрали меру пресечения.
Судебный акт в законную силу пока не вступил.
Ранее сообщалось, что ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).
Кроме этого, ранее Андрея Карпова упоминали как действующего начальника отдела полиции по уголовному розыску. Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что на текущий момент Карпов «бывший сотрудник полиции».
Он также добавил, что, если в суде его вина будет доказана, он понесёт уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
Напомним, свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова подозревают в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ). В информационном агентстве утверждают, что Аллаярова оговорил Карпов, приходящийся ему родным дядей. Коллеги редактора уверены, что взятки не было.
«Постановлением Ленинского районного суда от 6 июня 2025 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 августа 2025 включительно, с установлением запрета определенных действий»,
– сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Судебный акт в законную силу пока не вступил.
Ранее сообщалось, что ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).
Кроме этого, ранее Андрея Карпова упоминали как действующего начальника отдела полиции по уголовному розыску. Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что на текущий момент Карпов «бывший сотрудник полиции».
«Речь идёт о бывшем должностном лице, которое было уволено из системы МВД по отрицательным мотивам и больше никогда не сможет поступить на службу не только в органы внутренних дел, но и в любые иные государственные структуры»,
– сказал полковник Горелых.
Он также добавил, что, если в суде его вина будет доказана, он понесёт уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
Напомним, свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова подозревают в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ). В информационном агентстве утверждают, что Аллаярова оговорил Карпов, приходящийся ему родным дядей. Коллеги редактора уверены, что взятки не было.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Редактору Ura.ru Денису Аллаярову грозит арест
06 июня 2025
06 июня 2025