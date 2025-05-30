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Редактору Ura.ru Денису Аллаярову грозит арест

10.22 Пятница, 6 июня 2025
Фото: Вечерние ведомости
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В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова.

Об этом сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области. Аллаярову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ). Рассмотрение ходатайства о мере пресечения назначено на сегодня. Заседание пройдёт в 16.00. Решение суда определит, будет ли редактор взят под стражу или ему изберут альтернативную меру пресечения.

Также в пресс-службе сообщили, что сегодня в 12.00 рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Ему вменяют две статьи уголовного кодекса: получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:06 В свердловских лесах не осталось действующих пожаров
10:38 В Свердловской области задержали мужчину по подозрению в убийстве 30 лет назад
10:22 Редактору Ura.ru Денису Аллаярову грозит арест
09:43 Полмиллиона «полезных» насекомых привезли в Свердловскую область
09:15 Проливной дождь в Камышлове помешал пожилому водителю увидеть девочку на пешеходном переходе
21:15 В Екатеринбургском зоопарке родился ленивец
20:21 Екатеринбуржцы пытаются не допустить очередного «урезания» парка имени 50-летия ВЛКСМ
19:38 Екатеринбургскую собачку со скальпированной раной прооперировали
19:14 Экскурсоводы и артисты создали аудиогид по Уралмашу
18:37 За минувшую среду свердловские пожары унесли две жизни
17:17 В Свердловской области нашли применение отходам переработки
17:03 Жителя Первоуральска оштрафовали за пост, сделанный в 2010 году
16:36 Ещё на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
16:05 Украденные мошенниками сбережения жителя Каменска-Уральского будет возвращать парень из Махачкалы
15:37 Уголовное дело, в рамках которого в Ura.ru прошли обыски, возбуждено на полицейского
15:02 Роспотребнадзор предлагает родителям отравившихся учеников 178-й школы написать претензию поставщику питания
14:32 В связи с отравлением детей в поезде «Екатеринбург – Анапа» возбудили уголовное дело
13:26 В Екатеринбурге собака спровоцировала ДТП с участием ребёнка
13:10 Виновнице массового отравления в СУНЦ УрФУ вынесли приговор
12:30 До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя
12:07 В Нижнем Тагиле обвиняемого в оправдании терроризма 23-летнего парня ждёт суд
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