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Редактору Ura.ru Денису Аллаярову грозит арест
Фото: Вечерние ведомости
В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова.
Об этом сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области. Аллаярову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ). Рассмотрение ходатайства о мере пресечения назначено на сегодня. Заседание пройдёт в 16.00. Решение суда определит, будет ли редактор взят под стражу или ему изберут альтернативную меру пресечения.
Также в пресс-службе сообщили, что сегодня в 12.00 рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Ему вменяют две статьи уголовного кодекса: получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).
Об этом сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области. Аллаярову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ). Рассмотрение ходатайства о мере пресечения назначено на сегодня. Заседание пройдёт в 16.00. Решение суда определит, будет ли редактор взят под стражу или ему изберут альтернативную меру пресечения.
Также в пресс-службе сообщили, что сегодня в 12.00 рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Ему вменяют две статьи уголовного кодекса: получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).
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