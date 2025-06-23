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Суд отказался отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд отказал адвокатам редактора Ura.ru Дениса Аллаярова в просьбе заменить меру пресечения на более мягкую.
Напомним, 6 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании Аллаярову меры пресечения в виде содержания под стражей.
Защитники подавали апелляционную жалобу, настаивая на более мягкую меру пресечение, не связанную с лишением свободы. В жалобе они указывали на отсутствие оснований для содержания под стражей, на профессиональную деятельность журналиста и отсутствие риска давления на свидетелей или уничтожения доказательств.
Однако суд им отказал.
В СИЗО Денис Аллаяров останется до 4 августа 2025 года. Напомним, ему вменяют дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В редакции Ura.ru убеждены, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди.
Напомним, 6 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании Аллаярову меры пресечения в виде содержания под стражей.
Защитники подавали апелляционную жалобу, настаивая на более мягкую меру пресечение, не связанную с лишением свободы. В жалобе они указывали на отсутствие оснований для содержания под стражей, на профессиональную деятельность журналиста и отсутствие риска давления на свидетелей или уничтожения доказательств.
Однако суд им отказал.
«Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения не нашёл оснований для вмешательства в судебный акт первой инстанции. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
В СИЗО Денис Аллаяров останется до 4 августа 2025 года. Напомним, ему вменяют дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В редакции Ura.ru убеждены, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди.
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