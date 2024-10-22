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Обвиняемому в убийстве школьницы из Каменска-Уральского велосипедисту вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 22 октября 2024 года, в Свердловском областном суде вынесли приговор Эдуарду Голикову, который ехал на велосипеде за 16-летеней школьницей незадолго до её смерти. Его признали виновным в убийстве девочки, покушении на изнасилование и краже её вещей.
Напомним, что 8 августа 2023 года школьница поздно вечером возвращалась с электрически домой, но до дома так и не добралась. На следующий день, 9 августа, её тело нашли в лесополосе в черте города.
Изначально появилась версия, что девушка отравилась наркотиками, но позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными гражданами из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти девушки, на которых было видно, как за школьницей долго ехал неизвестный мужчина на велосипеде. После этого видео его задержали и обвинили в краже и убийстве.
Сначала обвиняемый признался только в краже телефона, полностью отрицая причастность в убийстве. Однако через некоторое время он рассказал, что душил девушку. В апреле ему ужесточили обвинение, дополнив его статьей о «покушении на изнасилование».
В суде было установлено, что Эдуард Голиков во время преследования обогнал девочку и, дождавшись её в менее освещённом участке, потащил её в лесополосу. Школьница сопротивлялась, поэтому он повалил девочку на землю и попытался изнасиловать, но не смог, поскольку она активно боролась и кричала. Тогда он решил её просто задушить. А после смерти школьницы, забрал её сотовый.
Всё это он совершил будучи психически здоровым человеком.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области Эдуарда Голикова признали виновным в совершении преступлений по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление), части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия), пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).
Государственный обвинитель просил назначить Голикову 22 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Свердловской областной суд, выносивший решение, в итоге назначил 21 год 1 месяц в исправительной колонии строгого режима, согласившись с представителем прокуратуры в части ограничения свободы.
Напомним, что 8 августа 2023 года школьница поздно вечером возвращалась с электрически домой, но до дома так и не добралась. На следующий день, 9 августа, её тело нашли в лесополосе в черте города.
Изначально появилась версия, что девушка отравилась наркотиками, но позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными гражданами из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти девушки, на которых было видно, как за школьницей долго ехал неизвестный мужчина на велосипеде. После этого видео его задержали и обвинили в краже и убийстве.
Сначала обвиняемый признался только в краже телефона, полностью отрицая причастность в убийстве. Однако через некоторое время он рассказал, что душил девушку. В апреле ему ужесточили обвинение, дополнив его статьей о «покушении на изнасилование».
В суде было установлено, что Эдуард Голиков во время преследования обогнал девочку и, дождавшись её в менее освещённом участке, потащил её в лесополосу. Школьница сопротивлялась, поэтому он повалил девочку на землю и попытался изнасиловать, но не смог, поскольку она активно боролась и кричала. Тогда он решил её просто задушить. А после смерти школьницы, забрал её сотовый.
Всё это он совершил будучи психически здоровым человеком.
«Согласно заключению комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, тяжёлым хроническим психическим расстройством или иным болезненным расстройством психики обвиняемый не страдал в период совершения инкриминируемых ему деяний, и не страдает в настоящее время, способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в принудительном лечении не нуждается»,
– подчеркнули в СК.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области Эдуарда Голикова признали виновным в совершении преступлений по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление), части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия), пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).
Государственный обвинитель просил назначить Голикову 22 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Свердловской областной суд, выносивший решение, в итоге назначил 21 год 1 месяц в исправительной колонии строгого режима, согласившись с представителем прокуратуры в части ограничения свободы.
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