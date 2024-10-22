Обвиняемому в убийстве школьницы из Каменска-Уральского велосипедисту вынесли приговор

– подчеркнули в СК.

«Согласно заключению комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, тяжёлым хроническим психическим расстройством или иным болезненным расстройством психики обвиняемый не страдал в период совершения инкриминируемых ему деяний, и не страдает в настоящее время, способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в принудительном лечении не нуждается»,