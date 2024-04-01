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Обвиняемому в убийстве школьницы велосипедисту из Каменска-Уральского грозит пожизненное заключение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Велосипедисту Эдуарду Голикову, которого обвиняют в краже мобильного телефона и убийстве школьницы в Каменске-Уральском 8 августа 2023 года, ужесточили обвинение.
Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на свой источник. По данным издания, обвинение дополнили статьей о «покушении на изнасилование», поэтому теперь мужчине может грозить пожизненное заключение. В следственном комитете официально ещё не комментировали эту информацию.
Напомним, что тело школьницы нашли вечером 9 августа 2023 года в лесополосе в черте города. Изначально предполагалось, что девушка отравилась наркотиками, однако позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти девушки, на которых было видно, как за школьницей долго ехал мужчина на велосипеде. Его задержали и обвинили в краже и убийстве.
Сначала обвиняемый признался только в краже телефона, полностью отрицая причастность в убийстве. Однако через некоторое время он рассказал, что душил девушку.
Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на свой источник. По данным издания, обвинение дополнили статьей о «покушении на изнасилование», поэтому теперь мужчине может грозить пожизненное заключение. В следственном комитете официально ещё не комментировали эту информацию.
Напомним, что тело школьницы нашли вечером 9 августа 2023 года в лесополосе в черте города. Изначально предполагалось, что девушка отравилась наркотиками, однако позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти девушки, на которых было видно, как за школьницей долго ехал мужчина на велосипеде. Его задержали и обвинили в краже и убийстве.
Сначала обвиняемый признался только в краже телефона, полностью отрицая причастность в убийстве. Однако через некоторое время он рассказал, что душил девушку.
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