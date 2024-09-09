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Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах исчезновения 12-летней девочки в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Председатель СК потребовал доклад об обстоятельства исчезновения 12-летей жительницы Свердловской области, которую вчера нашли с тяжёлыми травмами в поле.
По факту произошедшего свердловскими следователями было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.
«Главой СК России дано поручение исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить по обстоятельствам произошедшего и о ходе расследования уголовного дела», – говорится в сообщении Следкома.
По факту произошедшего свердловскими следователями было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.
«Главой СК России дано поручение исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить по обстоятельствам произошедшего и о ходе расследования уголовного дела», – говорится в сообщении Следкома.
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