Возрастное ограничение 18+
Подозреваемый в нападении на девочку из свердловского села юноша сознался
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Подозреваемый в нападении на 12-летнюю девочку села Мостовское, которую вчера ночью нашли в поле с пробитой головой, – её 15-летний сосед – сознался в том, что натворил.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на родственников школьницы. По данным издания, юноша с камнем дожидался свою знакомую, прячась в кустах, а когда она оказалась рядом, он ударил её по голове.
Телеграм-канал Ural Mash публикует другую версию, ссылаясь уже на местных жителей. Ресурс пишет, что молодой человек напал на девочку, когда они вместе возвращались домой. По неподтверждённой информации, это произошло из-за того, что школьница его обозвала. Молодого человека якобы часто задирали местные дети, в числе которых также была потерпевшая.
Напомним, открытая черепно-мозговая травма не единственное, с чем пострадавшую доставили в больницу. Ранее сообщалось, что у девочки ушибы головного мозга и грудной клетки, а также множество ссадин, компрессионный перелом одного позвонка и частичный разрыв печени.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на родственников школьницы. По данным издания, юноша с камнем дожидался свою знакомую, прячась в кустах, а когда она оказалась рядом, он ударил её по голове.
Телеграм-канал Ural Mash публикует другую версию, ссылаясь уже на местных жителей. Ресурс пишет, что молодой человек напал на девочку, когда они вместе возвращались домой. По неподтверждённой информации, это произошло из-за того, что школьница его обозвала. Молодого человека якобы часто задирали местные дети, в числе которых также была потерпевшая.
Напомним, открытая черепно-мозговая травма не единственное, с чем пострадавшую доставили в больницу. Ранее сообщалось, что у девочки ушибы головного мозга и грудной клетки, а также множество ссадин, компрессионный перелом одного позвонка и частичный разрыв печени.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
У найденной в поле школьницы из свердловского села Мостовское открытая черепно-мозговая травма
17 сентября 2024
17 сентября 2024
В МВД сообщили о задержании 54-летнего мужчины по подозрению в нападении на 12-летнюю девочку из свердловского села
17 сентября 2024
17 сентября 2024
В нападении на 12-летнюю школьницу из свердловского села подозревают 15-летнго соседа соседа
17 сентября 2024
17 сентября 2024