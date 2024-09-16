Возрастное ограничение 18+
В нападении на 12-летнюю школьницу из свердловского села подозревают 15-летнго соседа соседа
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области в нападении на 12-летнюю школьницу из села из Мостовское, которую вчера ночью после внезапного исчезновения нашли в поле с пробитой головой, подозревают её 15-летнего соседа.
Екатеринбургская «Комсомольская правда» сообщает, что парня задержали. По данным издания, именно этого юношу видели рядом с девочкой. По словам местных жителей, они вместе провожали подругу на автобус, после чего, как предполагается, стали возвращаться обратно через скошенное поле. Со слов мамы подростка, вчера сына увезли на допрос, где у молодого человека взяли отпечатки пальцев.
в МВД и СК эту информации официально ещё не подтверждали.
Напомним, что инцидентом заинтересовался глава СК. Он потребовал доклад.
Екатеринбургская «Комсомольская правда» сообщает, что парня задержали. По данным издания, именно этого юношу видели рядом с девочкой. По словам местных жителей, они вместе провожали подругу на автобус, после чего, как предполагается, стали возвращаться обратно через скошенное поле. Со слов мамы подростка, вчера сына увезли на допрос, где у молодого человека взяли отпечатки пальцев.
в МВД и СК эту информации официально ещё не подтверждали.
Напомним, что инцидентом заинтересовался глава СК. Он потребовал доклад.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах исчезновения 12-летней девочки в Свердловской области
17 сентября 2024
17 сентября 2024
Глава СК потребовал доклад по уголовному делу о потере екатеринбурженкой ребёнка во время беременности
09 сентября 2024
09 сентября 2024
Пропавшего накануне 12-летнего екатеринбуржца нашли
13 сентября 2024
13 сентября 2024