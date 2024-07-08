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У обвиняемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского был номер погибшей

10.48 Пятница, 12 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
У Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы Каменска-Уральского был номер погибшей. Об этом сообщил отец девушки, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По данным ресурса, за две недели до смерти подростка Голиков написал ей сообщение. Утверждается, что на вопрос откуда у него её номер, он ответил, что не помнит. Также телеграм-канал пишет, что на одежде погибшей нашли следы пота обвиняемого и его ДНК.

Официально подтверждения этим сведениям нет.

Напомним, что тело школьницы нашли вечером 9 августа 2023 года в лесополосе в черте города. Изначально предполагалось, что девушка отравилась наркотиками, однако позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти девушки, на которых было видно, как за школьницей долго ехал мужчина на велосипеде. Его задержали и обвинили в краже и убийстве.

Сначала обвиняемый признался только в краже телефона, полностью отрицая причастность в убийстве. Однако через некоторое время он рассказал, что душил девушку. В апреле ему ужесточили обвинение.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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