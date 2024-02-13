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Исполняющего обязанности директора первоуральского «Водоканала» арестовали на два месяца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности директора первоуральского «Водоканала» Сергея Матафонова, задержанного накануне в эфире местной телекомпании.
Матафонова обвиняют в получении взятки. В ходе заседания по избранию меры пресечения он просил оставить его под домашним арестом, выразил готовность сдать свой загранпаспорт и сказал, что помещение под стражу помешает ему защитить диплом (защита, по его словам, была запланирована на этой неделе). Однако судья удовлетворила ходатайство следствия, и Матафонов два месяца теперь проведёт в СИЗО.
Напомним, что неделю назад первоуральская мэрия уволила предыдущего директора Артура Гузаирова из-за того, что он не справлялся со своими обязанностями. Временно исполняющим обязанности стал его заместитель Сергей Матафонов.
Проблемы с водой в Первоуральске начались ещё летом. А зимой, в декабре, первоуральцы несколько дней оставались без холодного и горячего водоснабжения из-за аварии на Нижнесергинском водоводе. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)
Матафонова обвиняют в получении взятки. В ходе заседания по избранию меры пресечения он просил оставить его под домашним арестом, выразил готовность сдать свой загранпаспорт и сказал, что помещение под стражу помешает ему защитить диплом (защита, по его словам, была запланирована на этой неделе). Однако судья удовлетворила ходатайство следствия, и Матафонов два месяца теперь проведёт в СИЗО.
Напомним, что неделю назад первоуральская мэрия уволила предыдущего директора Артура Гузаирова из-за того, что он не справлялся со своими обязанностями. Временно исполняющим обязанности стал его заместитель Сергей Матафонов.
Проблемы с водой в Первоуральске начались ещё летом. А зимой, в декабре, первоуральцы несколько дней оставались без холодного и горячего водоснабжения из-за аварии на Нижнесергинском водоводе. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)
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