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В Первоуральске задержали и.о. директора ППМУП «Водоканал»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске прямо на совещании прокуратуры по коммунальным проблемам задержали временно исполняющего обязанности директора ППМУП «Водоканал» Сергея Матафонова. Об этом сообщает «Итерра ТВ».
Официальных комментариев по поводу задержаний пока не было.
Напомним, что неделю назад первоуральская мэрия уволила предыдущего директора Артура Гузаирова из-за того, что он не справлялся со своими обязанностями. Временно исполняющим обязанности стал его заместитель Сергей Матафонов.
Серьёзные проблемы с качеством воды в Первоуральске начались ещё прошлым летом. Власти связали это с пересыханием Верхне-Шайтанского пруда. В декабре, после аварии на Нижнесергинском водоводе, из-за которой первоуральцы несколько дней оставались без холодного и горячего водоснабжения, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)
Официальных комментариев по поводу задержаний пока не было.
Напомним, что неделю назад первоуральская мэрия уволила предыдущего директора Артура Гузаирова из-за того, что он не справлялся со своими обязанностями. Временно исполняющим обязанности стал его заместитель Сергей Матафонов.
Серьёзные проблемы с качеством воды в Первоуральске начались ещё прошлым летом. Власти связали это с пересыханием Верхне-Шайтанского пруда. В декабре, после аварии на Нижнесергинском водоводе, из-за которой первоуральцы несколько дней оставались без холодного и горячего водоснабжения, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)
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