В Первоуральске уволили директора местного «Водоканала»

– заявил глава города Игорь Кабец.

«Директор "Водоканала" должен осознавать всю степень ответственности за обеспечение горожан жизненно важным ресурсом – водой, включая безаварийное функционирование систем водообеспечения, своевременную реконструкцию и ремонт водопроводов и канализации. Артур Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска»,