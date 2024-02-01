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В Первоуральске уволили директора местного «Водоканала»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске мэрия уволила директора местного «Водоканала» Артура Гузаирова из-за того, что он не справился со своими обязанностями. Об этом сообщили в мэрии.
Сейчас временным исполняющим обязанности директора назначен Сергей Матафонов, заместитель директора ППМУП «Водоканал». Ему поручили решить проблему с затопленными канализациями в жилых домах и продолжать монтировать качество водоснабжения.
Напомним, что серьёзные проблемы с качеством водопроводной водой в Первоуральске начались прошлым летом – из-за пересыхания Верхне-Шайтанского пруда (некоторые жители считают, что водоём обмелел из-за халатности, поскольку пруд спустили весной в ожидании обильного паводка, которого так и не случилось) сначала воду пришлось пускать по водоводу из Ревды, не эксплуатировавшемуся несколько лет, затем увеличивать водозабор из Нижнесергинского месторождения подземных вод.
«Директор "Водоканала" должен осознавать всю степень ответственности за обеспечение горожан жизненно важным ресурсом – водой, включая безаварийное функционирование систем водообеспечения, своевременную реконструкцию и ремонт водопроводов и канализации. Артур Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска»,
– заявил глава города Игорь Кабец.
Сейчас временным исполняющим обязанности директора назначен Сергей Матафонов, заместитель директора ППМУП «Водоканал». Ему поручили решить проблему с затопленными канализациями в жилых домах и продолжать монтировать качество водоснабжения.
Напомним, что серьёзные проблемы с качеством водопроводной водой в Первоуральске начались прошлым летом – из-за пересыхания Верхне-Шайтанского пруда (некоторые жители считают, что водоём обмелел из-за халатности, поскольку пруд спустили весной в ожидании обильного паводка, которого так и не случилось) сначала воду пришлось пускать по водоводу из Ревды, не эксплуатировавшемуся несколько лет, затем увеличивать водозабор из Нижнесергинского месторождения подземных вод.
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