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Участника перестрелки в екатеринбургском торговом центре отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал одного из участников перестрелки в екатеринбургском торговом центре, которая произошла 26 ноября.
Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу суда, участник конфликта будет содержаться в СИЗО до 29 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что один из конфликтующих мужчин мог получить ранения. Однако позже в СК заявили, что в ходе перестрелки никто не пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу суда, участник конфликта будет содержаться в СИЗО до 29 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что один из конфликтующих мужчин мог получить ранения. Однако позже в СК заявили, что в ходе перестрелки никто не пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
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