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Глава СК попросил доклад о перестрелке в екатеринбургском ТЦ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту перестрелки в екатеринбургском торговом центре.
По данным Следкома, конфликт, о котором идет речь, произошел между уроженцами иностранных государств. Также утверждается, что в ходе перестрелки никто не пострадал. Ранее сообщалось, что один их конфликтующих мужчин мог получить ранение.
Напомним, что по факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
По данным Следкома, конфликт, о котором идет речь, произошел между уроженцами иностранных государств. Также утверждается, что в ходе перестрелки никто не пострадал. Ранее сообщалось, что один их конфликтующих мужчин мог получить ранение.
Напомним, что по факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
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