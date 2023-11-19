В торговом центре Екатеринбурга произошла перестрелка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Выстрелы раздались этим вечером в одном из крупнейших торговых центров Екатеринбурга. Из-за случившейся перестрелки в «Гринвич» пришлось вызывать полицию.По свидетелям очевидцев, конфликт вспыхнул между двумя посетителями кафе «Boho Coffee», расположенного под крышей ТЦ «Гринвич». Словами и кулаками горячие южные парни не ограничились и, покинув кафе, но оставаясь внутри здания, оба достали «стволы». Раздались выстрелы, о количестве которых свидетельства разнятся. Свидетели говорят, что было от двух до девяти выстрелов. Есть и такие, кто уверяют, что стреляли более десяти раз. По некоторым данным, в перестрелке один из конфликтующих мужчин получил ранение.Охрана «Гринвича» вмешалась в конфликт и попыталась развести «дуэлянтов», но это сделать оказалось непросто. Сдать пистолеты оба тоже не торопились. Всё успокоилось только когда на вызов в здание торгового центра вошли сотрудники полиции.