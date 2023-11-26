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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после перестрелки в торговом центре
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после перестрелки в торговом центре Екатеринбурга, которая произошла накануне.
Ранее очевидцы сообщали, что конфликт вспыхнул между посетителями кафе «Boho Coffee». Сначала они пытались разрешить недопонимание кулаками, а потом достали пистолеты. По некоторым данным, один из конфликтующих мужчин в ходе перестрелки получил ранение.
«По этому факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)»,
– заявили в пресс-службе СК.
Ранее очевидцы сообщали, что конфликт вспыхнул между посетителями кафе «Boho Coffee». Сначала они пытались разрешить недопонимание кулаками, а потом достали пистолеты. По некоторым данным, один из конфликтующих мужчин в ходе перестрелки получил ранение.
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В торговом центре Екатеринбурга произошла перестрелка
26 ноября 2023
26 ноября 2023