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Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ, оставили под стражей

16.02 Среда, 18 октября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил под арестом Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили.

Как сообщила «Вечерним ведомостям» пресс-служба областного суда, адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 9 октября 2023 года, которым Данилу Фомину продлили содержание под стражей до 17 января 2024 года.

«Заслушав выступления обвиняемого и его адвоката, мнение прокурора, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга по существу без изменений»,

– заявили в суде.


Ранее защита Фомина уже пыталась добиться отмены решения Ленинского районного суда, назначившего обвиняемому арест до 17 октября текущего года. Тогда Свердловский областной суд также оставил постановление без изменений.

Напомним, Франсуа Нджелассили умер от удара ножом в ходе уличной драки у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева 18 августа. Спустя сутки был задержан Данил Фомин, которому предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину он признал.

Кроме этого, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») на двух сотрудников полиции, которые, по свидетельствам очевидцев, наблюдали за дракой.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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