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На полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ, возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На екатеринбургских полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, возбудили уголовное дело.
В отношении старшего лейтенанта Ивана Олейникова и сержанта Геннадия Изергина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Об этом сообщает 66.ru со ссылкой на ответ СУ СКР по Свердловской области. Ранее было лишь известно, что в отношении инспекторов 3-й роты полка ДПС Екатеринбурга ведется проверка.
Напомним, по свидетельствам очевидцев, рядом с местом драки, по итогам которой было нанесено смертельное ножевое аспиранту УрФУ Франсуа Нджелассили, дежурил экипаж ДПС. Более того, свидетели драки обращали внимание инспекторов на происходящее, но те не реагировали – а отреагировали только тогда, когда аспирант из Габона был уже смертельно ранен.
После убийства Нджелассили было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, обвиняемым по нему проходит 23-летний уроженец посёлка Сосновый Бор Артёмовского района Свердловской области Данил Фомин. Сегодня Фомину продлили содержание в СИЗО до 17 января 2024 года.
В отношении старшего лейтенанта Ивана Олейникова и сержанта Геннадия Изергина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Об этом сообщает 66.ru со ссылкой на ответ СУ СКР по Свердловской области. Ранее было лишь известно, что в отношении инспекторов 3-й роты полка ДПС Екатеринбурга ведется проверка.
Напомним, по свидетельствам очевидцев, рядом с местом драки, по итогам которой было нанесено смертельное ножевое аспиранту УрФУ Франсуа Нджелассили, дежурил экипаж ДПС. Более того, свидетели драки обращали внимание инспекторов на происходящее, но те не реагировали – а отреагировали только тогда, когда аспирант из Габона был уже смертельно ранен.
После убийства Нджелассили было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, обвиняемым по нему проходит 23-летний уроженец посёлка Сосновый Бор Артёмовского района Свердловской области Данил Фомин. Сегодня Фомину продлили содержание в СИЗО до 17 января 2024 года.
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