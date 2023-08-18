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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Габона

09.37 Воскресенье, 20 августа 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве молодого аспиранта УрФУ из африканской республики Габон Франсуа Нджелассили.

Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что молодого человека из Габона зарезали в ходе уличной драки рано утром 18 августа. Тогда друг Франсуа в разговоре с информагентством ЕАН, также, как и знакомая убитого, заявил о расистских мотивах злоумышленников.

«Они называли его "негром" и хотели просто избавиться от него»,

– рассказал Рей, друг Франсуа.


Однако источник «Комсомольской правды» опроверг эти слова, заявив, что «преступление было совершено в ходе драки» и «никакой расовой вражды и ненависти там не было».

В правоохранительных органах официально инцидент до сих пор не комментировали.

На данный момент известно, что в ближайшие два дня обвиняемому в убийстве изберут меру пресечения. Ожидается, что потерпевшей по делу признают сестру Франсуа Нджелассили, которая должна была прилететь в уральской столицу вчера вечером, чтобы дать показания.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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