Аспирант УрФУ из республики Габон был убит в уличной драке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Молодой человек из африканской республики Габон был убит сегодня, 18 августа, в Екатеринбурге. Его зарезали ранним утром в ходе уличной потасовки.Убийство произошло на улице Малышева, где расположено заведение «Burger King». По обнародованной информации, 32-летний Франсуа Нджелассили отдыхал с девушкой, когда вспыхнул конфликт, переросший в драку с людьми, о личностях которых пока не сообщается. Один из оппонентов молодого африканца выхватил нож и нанёс Франсуа ранение, оказавшееся смертельным. Вызванная к месту происшествия бригада «Скорой помощи» спасти молодого человека уже не могла.Про погибшего известно, что из Гибона в Екатеринбург он приехал ради учёбы. На момент смерти Франсуа Нджелассили был аспирантом кафедры экономики природопользования Института экономики и управления Уральского федерального университета. Студенты и сотрудники УрФУ отзываются о Франсуа, как о скромном, доброжелательном и отзывчивом человеке.По факту убийства аспиранта УрФУ из Габона ведётся следствие и подробности случившегося не разглашаются. Но нельзя исключать, что конфликт Франсуа Нджелассили с убийцей произошёл на расовой почве. Убедиться в том, насколько велика вероятность этого, можно хотя бы по комментариям к новости в соцсетях. Позорно, но среди них много откровенно расистских высказываний и оскорбительных нападок в адрес убитого.