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Суд оставил под арестом Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил под арестом Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Апелляционную жалобу защиты рассмотрели на закрытом судебном заседании.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда, адвокат подал жалобу в защиту интересов обвиняемого на решение Ленинского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. Тогда судья отправил Фомина в СИЗО до 17 октября.
Напомним, Франсуа Нджелассили умер от удара ножом в ходе уличной драки у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева 18 августа. Спустя сутки был задержан Данил Фомин, которому предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину он признал.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда, адвокат подал жалобу в защиту интересов обвиняемого на решение Ленинского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. Тогда судья отправил Фомина в СИЗО до 17 октября.
«Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений»,
– заявили в Свердловском областном суде.
Напомним, Франсуа Нджелассили умер от удара ножом в ходе уличной драки у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева 18 августа. Спустя сутки был задержан Данил Фомин, которому предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину он признал.
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