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Подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ отправили в СИЗО

17.30 Понедельник, 21 августа 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО Данила Фомина, подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Под арестом обвиняемый пробудет до 17 октября.

Данилу Фомину предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину он признал. Сейчас ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает «ЕАН», родители обвиняемого уверены, что их сын не виновен. Еще до оглашения решения судьи отец молодого человека рассказывал разные версии произошедшего, по одной из которых обвиняемый вовсе пытался заступается за Франсуа.

Напомним, друзья погибшего выражали уверенность, что Франсуа Нджелассили убили на почве расовой неприязни.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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