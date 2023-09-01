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Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского мог признать свою вину
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мужчина, который преследовал 16-летнюю школьницу из Каменска-Уральского за несколько часов до ее смерти, признал свою вину. Об этом заявил безутешный отец девушки «КП-Екатеринбург».
По его словам, обвиняемый сознался в убийстве еще 4 сентября, после чего его привезли в лесополосу, где нашли тело школьницы, для проведение следственного эксперимента. Однако точную причину смерти девушки все еще не сообщили.
Официально правоохранители признание обвиняемого еще не подтвердили.
Напомним, что тело 16-летней жительница Каменска-Уральского нашли в овраге у леса. Предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами.
Однако позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых видно, как за школьницей за несколько часов до ее смерти ехал неизвестный мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего велосипедисту предъявили обвинение в краже и убийстве.
Также на этой неделе стало известно, что анализ крови погибшей школьницы обнаружили высокое содержание кофеина.
По его словам, обвиняемый сознался в убийстве еще 4 сентября, после чего его привезли в лесополосу, где нашли тело школьницы, для проведение следственного эксперимента. Однако точную причину смерти девушки все еще не сообщили.
Официально правоохранители признание обвиняемого еще не подтвердили.
Напомним, что тело 16-летней жительница Каменска-Уральского нашли в овраге у леса. Предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами.
Однако позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых видно, как за школьницей за несколько часов до ее смерти ехал неизвестный мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего велосипедисту предъявили обвинение в краже и убийстве.
Также на этой неделе стало известно, что анализ крови погибшей школьницы обнаружили высокое содержание кофеина.
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