СК возбудил уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского

– заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В ходе следствия проверяются различные версии произошедшего, в том числе, устанавливаются лица, которые попали в поле зрения видеокамер. Также назначена и проводится судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти, назначен комплекс судебных экспертиз по изъятым вещественным доказательствам»,