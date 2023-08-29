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СК возбудил уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После того, как в неравнодушные опубликовали в социальных сетях видео с маршрутом 16-летней школьницы перед ее смертью, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дело по статье 105 УК РФ (Убийство)
Напомним, что тело 16-летней жительница Каменска-Уральского нашли в овраге у леса. Предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами.
Однако позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых видно, как за 16-летней школьницей все время следует неизвестный мужчина на велосипеде.
«В ходе следствия проверяются различные версии произошедшего, в том числе, устанавливаются лица, которые попали в поле зрения видеокамер. Также назначена и проводится судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти, назначен комплекс судебных экспертиз по изъятым вещественным доказательствам»,
– заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что тело 16-летней жительница Каменска-Уральского нашли в овраге у леса. Предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами.
Однако позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых видно, как за 16-летней школьницей все время следует неизвестный мужчина на велосипеде.
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