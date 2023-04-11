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В Екатеринбурге арестовали 16-летнего обвиняемого в насилии над ребенком в спецшколе
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге арестовали одного из подростков, которых обвиняют в насилии над ребенком в спецшколе №124. Речь идет также о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего.
Как стало известно «Вечерним ведомостям», такую меру пресечения 16-лентему юноше избрал Чкаловский районный суд города.
Напомним, что ранее мама одного из воспитанников закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о фактах систематического насилия над детьми, в том числе о насилии сексуального характера. Сегодня, благодаря оперативной работе следователя, 16-летнего подростка арестовали.
Отметим, что после того как ситуация стала известна общественности, детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков тепло отозвался о директрисе школы, которая, по словам сразу нескольких детей, заставила ребенка, в отношении которого совершалось сексуального насилие, встать при всех и задала ему вопрос: «Почему ты не могу ему откусить?».
Также, по словам адвоката группы «Логард» Георгия Краснова, пока неясно, будут ли нести ответственность именно взрослые – руководство и воспитатели в школе после этой ужасающей истории.
Как стало известно «Вечерним ведомостям», такую меру пресечения 16-лентему юноше избрал Чкаловский районный суд города.
«Чкаловский районный суд города Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11 июня 2023 года включительно»,
– заявили в облсуде.
Напомним, что ранее мама одного из воспитанников закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о фактах систематического насилия над детьми, в том числе о насилии сексуального характера. Сегодня, благодаря оперативной работе следователя, 16-летнего подростка арестовали.
Отметим, что после того как ситуация стала известна общественности, детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков тепло отозвался о директрисе школы, которая, по словам сразу нескольких детей, заставила ребенка, в отношении которого совершалось сексуального насилие, встать при всех и задала ему вопрос: «Почему ты не могу ему откусить?».
Также, по словам адвоката группы «Логард» Георгия Краснова, пока неясно, будут ли нести ответственность именно взрослые – руководство и воспитатели в школе после этой ужасающей истории.
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Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми
14 апреля 2023
14 апреля 2023