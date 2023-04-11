В Екатеринбурге арестовали 16-летнего обвиняемого в насилии над ребенком в спецшколе

– заявили в облсуде.

«Чкаловский районный суд города Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11 июня 2023 года включительно»,