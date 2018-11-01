В Ревде водителя, повторно севшего за руль пьяным, осудили на реальный срок

09:19 | 7.11.2018

news.qip.ru

В Ревде к восьми месяцам в колонии-поселении приговорён 32-летний Валентин Кимнацкий.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в августе текущего года автомобиль уральца был остановлен сотрудниками ДПС. У водителя зафиксировали состояние алкогольного опьянения.



«Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, у Кимнацкого было зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,874 мг/л, которое последний не оспаривал», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



При этом ранее, в 2015 году, мужчина уже был привлечён к ответственности в виде 230 часов обязательных работ за пьяное вождение.



В итоге суд принял решение о назначении наказания в виде реального лишения свободы – восьми месяцев в колонии-поселении.