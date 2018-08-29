В Ревде открылся Дворец ледовых видов спорта

Сегодня, 31 августа, в Ревде открыли Дворец ледовых видов спорта «Металлург» — двухэтажный комплекс общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров. Здесь разместились ледовая площадка, тренажерный зал, а также залы для общефизической подготовки, хореографии, мини-футбола.Спорткомплекс будет работать круглый год. Сейчас уже ведется набор в новый детский хоккейный клуб «Буран» и секцию фигурного катания. Также для любителей организуют часы свободного катания и прокат коньков.Отметим, что Дворец ледовых видов спорта был построен на принципах государственно-частного партнерства, в рамках соглашения между правительством Свердловской области и УГМК.«Год назад мы с губернатором Евгением Куйвашевым обещали, что откроем этот прекрасный ледовый дворец, который в тот момент был только на картинке. На этом мы не остановимся и планируем и дальше совместно с региональными властями развивать социальную и спортивную инфраструктуру Ревды», — отметил гендиректор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.Среди тренеров — бывшие игроки-профессионалы Роман Кулевский, Никита Желтышев и Иван Тетерин.