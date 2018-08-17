В ДТП с трактором в Ирбитском районе пострадала 3-летняя девочка

13:29 | 23.08.2018

vistanews.ru

Накануне вечером, 22 августа, на 85-м км автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда произошло ДТП: автомобиль ВАЗ-21074 при обгоне попутного транспорта столкнулся с трактором ХТЗ-17221, ехавшим впереди и тоже совершавшим обгон.



В результате ДТП пострадали два пассажира ВАЗа: женщина 1968 года рождения получила ушиб грудной клетки, девочка 3 лет — перелом плечевой кости.



Установлено, что виновником аварии стал мужчина — водитель ВАЗа: он допустил столкновение, несмотря на то, что водитель трактора подал сигнал о повороте налево. Кроме того, ребенок перевозился с нарушениями, рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.