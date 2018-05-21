Проекты благоустройства девяти свердловских городов вышли в финал всероссийского конкурса

14:12 | 23.05.2018

Девять городов и поселений Свердловской области вышли в финал Всероссийского конкурса на лучшие проекты по созданию комфортной городской среды. Среди них: Ирбит, Полевской, Верхняя Тура, Краснотурьинск, Волчанск, Сысерть, Верхотурье, Верхние Серги и Нижнесергинское сельское поселение.



Напомним, что по итогам конкурса 60 российских городов и 20 исторических поселений получат федеральные гранты в размере от 30 до 100 млн рублей.



В Свердловской области на победу претендуют проекты благоустройства следующих объектов:



- Максимовский проспект в Краснотурьинске;

- Французский сад вокруг Покровского собора в Полевском;

- Городской парк в Ирбите;

- Исторический центр города с набережной городского пруда в Сысерти;

- Набережная в Верхней Туре;

- Набережная в Волчанске;

- Городская площадь с мостом через реку Заставка в Нижних Сергах;

- Введенская площадь в Верхних Сергах;

- Центральная площадь в Верхотурье.



Итоги конкурса станут известны 28 мая.





На фото проект Французского парка в Полевском. Источник: propolevskoy.ru