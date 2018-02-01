В ДТП на трассе под Ревдой пострадали четыре человека

Сегодня утром на участке трассы Пермь-Екатеринбург произошло столкновение трех автомобилей, в результаты которого четыре человека получили травмы различной степени тяжести.Водитель автомобиля «Тойта Рав 4», двигавшийся в сторону Перми, при совершении обгона не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мицубиси Паджеро». Примечательно, что в попутном направлении с автомобилем «Мицубиси Паджеро» двигался автомобиль «Шевроле Круз». Таким образом, произошло столкновение трех транспортных средств.Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку всех обстоятельств происшествия.