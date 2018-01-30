Ремонт Тюменского тракта завершится к октябрю 2018 года

22:39 | 31.01.2018

Реконструкция Тюменского тракта под Камышловом должна завершиться осенью 2018 года. Ремонт участка подразумевает расширение до четырех полос, а также строительство новой развязки.



По информации пресс-службы Уралуправтодора, результатом выездного совещания на объект реконструкции стало принятие решения о вводе I и II этапов (от 148-го до 160-го километра) в эксплуатацию в срок до 1 октября 2018 года.



Отметим, что после запланированной работы будет начат третий этап реконструкции тракта — участка, протяженность которого составляет 9 км.



Фото: tengrinews.kz