Коронавирус добрался до УМВД по Екатеринбургу

В УМВД России по Екатеринбургу как минимум двое сотрудников, занимающих руководящие позиции, заболели коронавирусом. В силу врачебной тайны мы не можем опубликовывать их фамилии, но отметим, что оба в звании подполковника. В настоящее время устанавливается, с кем они были в контакте, чтобы провести необходимые профилактические меры и протестировать возможных заразившихся.В резиденции губернатора Свердловской области обсуждают очередной слух о скором переезде Евгения Куйвашева в Москву. Якобы это произойдет сразу после голосования за внесение поправок в Конституцию. Какую должность могли предложить главе региона, и в каком министерстве его подчиненные лишь гадают, отмечая впрочем, что все будет зависеть от результатов голосования.Один из крупных региональных банков, входящих в известную ФПГ, начинает терять клиентов из-за бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ, ныне работающего в данной финансово-промышленной группе. Дело в том, что он выступил против того, чтобы одной из аффилированных с крупной энергокомпанией организации банк выделил дополнительную солидную кредитную линию, мотивируя это тем, что туда был трудоустроен известный в определенных кругах ранее судимый человек. Экс-чекист выступил с требованием уволить его, но, несмотря на угрозу приостановки проекта из-за отсутствия финансирования, компания не стала увольнять человека, зарекомендовавшего себя как профессионала.Действия службы безопасности банка привели к тому, что теперь компания с многомиллионными оборотами будет обслуживаться в другом банке, куда переведет и дружественные ей структуры.Начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров не может определиться с кандидатурой руководителя дежурной части. В подразделении давно нет постоянного начальника, а руководители в статусе врио по каким-то причинам не приживаются. Аналогичная проблема в отделе участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетнихСвердловский полицейский главк решил усилить райотделы полиции, которые длительное время функционируют без регулярного начальника. Так, в ОМВД Заречного временно откомандирован замначальника ОМВД Верхней Пышмы Владимир Щелоков. В главке надеются, что ему удастся сохранить коллектив и не допустить снижения оперативных показателей на территории.Глава Байкаловского муниципального района Алексей Жуков в ближайшие дни уйдет в отставку. 25 июня руководитель муниципалитета должен выступить с отчетом перед думой, но, как говорят слухмейкеры, до этого времени он объявит о своем уходе. Нового главу должны выбрать по конкурсу, но основной кандидат уже известен. Это секретарь местной организации «Единой России» Сергей Бургаев.Отставка Алексея Жукова связана со скандалом вокруг его бывшего заместителя по районному хозяйству Сергея Кантышева. Прокуратура выявила, что компания, директором которой является супруга Сергея Кантышева, регулярно получала муниципальные контракты, многие из которых доставались ей как единственному участнику. Алексей Жуков сначала отказывался увольнять своего зама, и сделал это только после решения Свердловского областного суда, причем уволил его по собственному желанию. Только после того как прокуратура подала новый иск, глава отменил свой приказ и издал новый. К слову, Сергей Кантышев недолго останется безработным. По слухам, специально под него в районе создается новое муниципальное учреждение.Cкандально известный застройщик ЖК Западный Владимир Михеев пытается поставить точку в деле о банкротстве ЖСК «Западный-1». По слухам, связанные с бизнесменом учасники дела о банкротстве жилищно-строительного кооператива планируют утвердить мировое соглашение, «простив» долги не зависимым от Михеева кредиторам. По мнению одной из сторон, такое радикальное решение проблемы ЖСК приведет к многочисленным заявлениям на самого Михеева со стороны обманутых пайщиков и подрядчиков.Родители учеников одного из образовательных учреждений музыкального профиля Екатеринбурга бьют тревогу – по их данным, директор-мужчина образовательной организации относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Они опасаются, что руководитель учреждения поглядывает на молодых учеников и может оказывать на них тлетворное влияние. Отметим, что данная образовательная организация находится в центральной части города и подведомственна Министерству культуры Свердловской области.В этой же образовательной организации, по слухам, процветают и коррупционные связи, на которые стоит обратить внимание прокуратуре. По некоторым данным, сын бухгалтера числится в учреждении сторожем, хотя служит в армии, а зять директора работает завхозом, то есть находится в его полном подчинении, несмотря на явный конфликт интересов.