«У бабушек и дедушек нет национальности»

– Вообще, в этом году мы планировали организовать выставку архивных документов, фотовыставку в Ельцин Центре, где уже была выделена и забронирована площадка, в Екатеринбург должны были приехать гиды из музея геноцида армян, который есть в Ереване, которые бы все показали и рассказали о событиях 105-летней давности. Но в марте поменялась ситуацией с пандемией, мы решили соблюдать карантин и все ограничительные меры и начали искать другие варианты. Так и появилась идея с фасадами, я обратился к правительству Свердловской области, руководству Ельцин Центра и получил согласие и поддержку. Как я ранее уже говорил смысл акции в том, чтобы передать поколению информацию о жестокости геноцида, чтобы он в будущем не повторялся, чтобы ни один народ никогда больше не сталкивался с таким.– Да, в Армении признательны, поступает много звонков и сообщений с благодарностями в адрес областных властей, свердловчан, которые поддержали и передали армянскому народу, что они вместе и поддерживают их.– Действительно, у нас намечались мероприятия и мы помним прекрасный музыкальный вечер в июне 2019 года, посвященный 95-летию Шарля Азнавура, где я выступил с обещанием, что он будет проводиться ежегодно как минимум до 100-летия, и такой концерт совместно с Генконсульством Франции планировался. Сейчас мы думаем, как провести его в условиях карантина. Также мы планировали на «Ночь музыки» привезти известный во всем мире армянский джаз-бенд, и пока думаем, как это сделать, хотя сегодня техника позволяет сделать концерт в онлайн-режиме.– Приостанавливать мы не стали, хотя некоторые мои коллеги перешли на удаленную работу, либо работают в минимальном режиме, но в нашем случае есть ряд граждан, которые ежегодно ездят из Армении в Россию на сезонную работу, так как в РФ и в Уральском регионе в частности развит рынок труда. Ко мне обращаются рабочие, которые приехали по контракту на временную работу, остались здесь и не могут вернуться обратно. Их больше конечно в Москве и Санкт-Петербурге, но немало и на Урале, и в Краснодарском крае, в Новосибирске. Посольство Армении в России уже отправило пять чартерных рейсов в Армению, один из них авиакомпанией «Уральские авиалинии», которые отозвались. Людей много, но приоритет отдается людям, которые летят, чтобы воссоединиться со своей семьей.Нам активно помогает аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, который совместно со своим армянской коллегой отправили гражданина РФ, этнического армянина в Ереван, где у него семья, шестилетний ребенок проходит лечение. Отец хотел присоединиться к семье, омбудсмены помогли и он улетел. Ситуации очень индивидуальные.– Да, сейчас много волонтеров, это говорит о нашей дружности, о нашей силе и любви внутри России, что мы так вместе подошли к борьбе с пандемией. Но, как известно волонтеров много не бывает, и мы решили подключиться, и помогать не только этническим армянам – возможностей у нас гораздо больше, мы работаем и живем здесь, я тут вырос. И вообще, бабушки и дедушки не имеют национальности.Много отзывается на помощь армянских предпринимателей, которые владеют хлебопекарнями, занимаются поставками консервированных овощей из Армении, много моих русских друзей помогает. Часть продуктов мы передавали фондам, другую часть развозил лично я с моим другом Дмитрием Чукреевым.Был случай, когда мы направляли медикаменты в Каменск-Уральский, где произошел очень индивидуальный случай: к нам на горячую линию обратилась женщина, которая попросила оказать помощь в возврате средств за авиабилеты, чтобы на эти деньги купить медикаменты для пожилой матери. Быстро решить вопрос с возвратом не получилось, поэтому мы приобрели лекарства сами, съездили, отвезли.У нас сейчас у всех времени много, поэтому мы его не жалеем и всячески стараемся помогать. Так, мы обратились к свердловскому правительству с предложением оказать помощь, я и мои помощники готовы развозить медикам свежую еду, потому что сегодня они как на передовой во время войны, так как вирус этот действительно есть, и статистика по количеству заболевших несколько пугающая.– Конечно, Парад Победы в Армении также отменен, как были отменены 24 апреля и массовые мероприятия в день памяти жертв геноцида армян, хотя ежегодно их посещают около 400 тысяч человек. На 9 мая в Москву был приглашен премьер-министр Армении Николо Пашинян, он подтвердил свое участие, но теперь сроки сдвинуты. День Победы это наш общий объединяющий праздник, у нас также походит Бессмертный полк. В этом году думаю, парад пройдет в условиях онлайн, в посещении ветеранов, еще пройдут какие-то мероприятия, но сам праздник будет перенесен, потому что совсем его отменять нельзя.В этом году Почетное консульство Армении в Екатеринбурге планировало провести фотовыставку 9 мая, и со своей стороны тоже понести расходы, потому что нельзя возлагать всю нагрузку проведения праздника Великой Победы на российскую сторону. Я обращался в правительство с предложением помочь ветеранам 9 мая, но сейчас надо понимать, что ветераны связи с пандемией находятся в особой зоне риска, и не дай Бог что случится, никто из нас себя не простит. Руки мы все равно не складываем, думаем, что можно сделать, как помочь ветеранам, сделать приятное, чтобы они знали, что мы их помним, чтим и любим.– Что касается товарооборота, то сегодня все работает стабильно, товары есть на прилавках в Екатеринбурге, Грузия, являющаяся транзитной стороной, грузовые перевозки не блокирует, и надо выразить благодарность тбилисской стороне. Спадов нет, Армения больше направлена на поставку овощей и фруктов, вина, коньяков, продуктов питания и с этим всё нормально.На туризме пандемия отразится существенно, это 100%. Сезон в Армении начинается с мая по октябрь, когда туда приезжают как российские туристы, так и этнические армяне, чтобы посетить музеи, исторические церкви, прекрасные летние рестораны. Но мы за свою историю проходили немало трагических событий, это страна, которая в 90-е годы жила в сложных обстоятельствах, переживем и это. В приоритете мы ставим жизнь и здоровье людей, и сейчас главная задача Армении и России как можно быстрее победить пандемию.