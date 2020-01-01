Уралмашевская свалка заинтересовала ФСБ

22:16 | 24.01.2020

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, зачем бывший свердловский полковник наведался на Урал, что ждет нового начальника УМВД по Екатеринбургу, почему ФСБ заинтересовалось свалкой на Уралмаше и кого проверяет Счетная палата.



В Екатеринбург приехал полковник из 2000-х



В Екатеринбурге в прошлые выходные в свердловском полицейском главке был замечен Марс Канашев – заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Ульяновской области, который в 2008 году возглавлял Управление собственной безопасности ГУВД на Среднем Урале, а в 2010 был замначальника регионального УБЭП.



В июле 2019 года «Вечерние ведомости» уже сообщали, что Канашев может возглавить Управление уголовного розыска свердловского ГУ МВД – должность вакантна до сих пор. С приездом Канашева в Екатеринбург в полицейских кругах снова заговорили о его возвращении, и теперь следят за реакцией оперативников ФСБ, как правило, остро реагирующих на подобные назначения.



Согласно другой информации, Марсу Канашеву и вовсе может быть предложено кресло начальника УМВД по Екатеринбургу, хотя на эту должность у главного свердловского полицейского Александра Мешкова уже есть надежный и проверенный годами кандидат.



Экзамен на стойкость



Кто бы ни был новым начальником УМВД по Екатеринбургу, в уральской столице его ожидает экзамен на стойкость. Слухмейкеры заявляют, что ему будет очень непросто: город большой, 15 отделов полиции, сложная политическая и общественная обстановка, дикий некомплект кадров (около 1000 человек!!!!), неконкурентоспособная заработная плата. Работать в таких условиях очень непросто даже местным, поэтому никто на место начальника из них и не претендует.



В УМВД по Екатеринбургу ждут кадровых изменений…



Заместитель начальника полиции УМВД по Екатеринбургу Владимир Мильков (курирует дежурную часть) может вернуться на прежнее место работы – командира городского полка ДПС. Сейчас эту должность занимает Роман Ярыш (его называют человеком бывшего главного милиционера города Марата Бисинбаева). Что любопытно – в 2013 году Владимир Мильков уже менял Ярыша на этом посту, и сейчас ситуация может повториться. Озвучивается, что в случае согласия Милькова перед ним будет поставлена задача обеспечить достойное функционирование деятельности полка (которое пока находится в весьма удручающем состоянии), и его опыт, и авторитет среди личного состава это позволяет. Если подполковник проявит себя, то уже через год-два сможет гарантировать повышение – как в звании, так и в должности.



…. в областном ГИБДД тоже



Командира полка ДПС Романа Ярыша, в свою очередь, уже ждут в свердловском УГИБДД. Источники в ведомстве рассказывают, что на Чкалова,1 для него всегда готовы освободить кабинет начальника МРЭО (регистрационно-экзаменационный отдел), который занимается проведением экзаменов, выдачей водительских удостоверений и регистрацией транспортных средств.



Сотрудники ФСБ ищут «крышевателей» уралмашевской свалки



Дымящей уже третью неделю несанкционированной свалкой на Уралмаше на улице Коммунистической заинтересовались оперативники регионального УФСБ. Сотрудников органов госбезопасности интересует даже не то, кто из криминальных авторитетов причастен к организации незаконного бизнеса, сколько установить, почему полицией до сих пор не установлены подозреваемые по уголовным делам, возбужденным по факту самоуправства и нарушения режима особо охраняемых природных территорий.



Инспекторы с теплотой вспоминают бывшего начальника свердловской ГИБДД



В ГИБДД с неподдельной улыбкой вспоминают бывшего начальника Юрия Демина, при котором на улицах Екатеринбурга был относительный порядок, а нарушителей эвакуировали на штрафстоянки. Последние же 3-4 месяца эвакуаторы как будто пропали с дорог: автомобилисты паркуются в два-три ряда, из-за чего город замирает в пробках, а дорожные службы не могут качественно убрать снежные завалы.



Счетная палата Екатеринбурга взялась за департамент информполитики



Счетная палата Екатеринбурга проводит проверку расходования средств Департаментом информационной политики администрации, а также курируемого им муниципального автономного учреждения «Город». В ходе проверки, по слухам, аудиторы столкнулись с нежеланием предоставить ряд документов, что уже наводит на определенные мысли, а в самой мэрии с опасением ждут результатов.



Злословцы же вовсю проводят параллели с историей в Ростове, где в декабре 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий сотрудниками ФСБ была задержана руководитель пресс-службы администрации города. Уголовное дело было возбуждено по итогам проведенной УФАС России проверки — ранее в ведомстве выявили сговор пресс-службы с одним из информагентств при проведении закупок на оказание услуг по освещению деятельности горадминистрации.



В мэрии подготовились осваивать бюджет на СМИ



Особую пикантность проверке Счетной палаты придает приложение к постановлению администрации города от 16 декабря 2019 года, согласно которому определен перечень работ и услуг, при осуществлении закупок которых заказчик имеет право не проводить электронный аукцион. В их числе – услуги по размещению информации в печатных изданиях.



Дорожникам советуют не экономить на «Бионорде»



В мэрии удивлены неожиданной активностью председателя комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, которая лично объезжает территории, контролируя, в том числе, уборку снега. По мнению ряда наблюдателей, Тамара Сайдалиевна таким образом борется за сохранение места, однако есть и другая версия – она проверяет использование районными дорожно-эксплуатационными службами реагентов «Бионорд», которыми обрабатывают дороги в гололед из принципа «чем больше материала, тем лучше».



По слухам, руководители районных ДЭУ, преуспевающие в использовании реагента, получают одобрение со стороны Благодатковой, чего нельзя сказать об их коллегах. В чем состоит интерес чиновницы и не переживает ли она таким образом за карман коммерсантов, неизвестно.



Главврачей в Екатеринбурге «обули» мошенники



Медицинское сообщество Екатеринбурга на этой неделе потрясла информация о неких мошенниках, воспользовавшихся страхом главврачей горбольниц перед вышестоящим начальством. По данным источников в горздраве, неизвестные якобы звонили главврачам и под предлогом совещания в Администрации Екатеринбурга, на котором будет присутствовать министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и члены московской комиссии, просили скинуть на банковскую карту по 15 тысяч рублей на «цветы, подарки и стол». Кто-то поддался на провокацию и перечислил деньги, но будут ли они теперь обращаться в полицию – никто сказать не берется.



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