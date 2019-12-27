На защиту пайщиков ЖСК «Западный-1» встал депутат Государственной думы

14:32 | 30.12.2019

Кольцо вокруг председателя кооператива сжимается все плотнее

«В 2019 году в Свердловской области завершено строительство пяти долгостроев, 700 семей обманутых дольщиков получили жилье» - отчиталось региональное Министерство строительства и развития инфраструктуры. Однако не все из тех, кто вложил денежные средства в покупку квартир, до Нового года станут новоселами. В Екатеринбурге сложился нетипичный случай, когда жилье построено, дома введены в эксплуатацию, но около 40 пайщиков рискуют остаться без крыши над головой. Речь идет о жилом комплексе «Западный» к строительству которого имеет прямое отношение предприниматель Владимир Михеев. В полицию поступило уже немало заявлений о привлечении его к уголовной ответственности, но раз за разом следствие отказывает в возбуждении дел. В ситуацию вмешался депутат Государственной думы и Генеральная прокуратура РФ.



В защиту пайщиков в Генпрокуратуру по факту допущенной волокиты при расследовании действий председателя ЖСК «Западный-1» (кооператив собирал деньги пайщиков и должен был передать людям квартиры) Владимира Михеева обратился депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Как стало известно veved.ru, материал уже зарегистрирован в надзорном ведомстве и направлен в прокуратуру Свердловской области.



По информации издания, часть материалов, собранная оперативниками ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу на этой неделе изучается сотрудниками прокуратуры Верх-Исетского района, другие материалы находятся в следственном отделе ОП №8, еще часть – у заместителя начальника УМВД по следствию Николая Почаевца.



Речь идет, в том числе, о фактах «двойных продаж» (когда одну и ту же квартиру продавали разным лицам), присвоению денежных средств пайщиков кооператива, растрате и незаконным действиям в управляющих компаниях, подделке документов. Полиция проверят даже заявление от жителя Западного (Александра И.), согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности директора УК «Квартал», двух сотрудников ЧОП «Купол-ЕКБ» и восемь человек неславянской национальности. Согласно тексту заявления, они представились сотрудниками управляющей компании, и 8 октября этого года самовольно вскрыли квартиру, поменяли замки в дверях, угрожали физической расправой и не пускали в квартиру.



Чтобы обеспечить сохранность еще не распроданного имущества, Арбитражный суд Свердловской области только за последнюю неделю удовлетворил два ходатайства о наложении обеспечительных мер на жилые и нежилые помещения, расположенные в ЖК «Западный».



Так, 19 декабря в рамках дела о банкротстве ЖСК «Западный-1» (согласно ЕГРЮЛ, учреждён семьей Владимира Михеева - среди учредителей кооператива фигурируют отец, супруга и его родная сестра) были наложены обеспечительные меры в виде запрета Управления Росреестру по Свердловской области производить любые регистрационные действия в отношении 69 квартир, что позволило не допустить продажи квартир из конкурсной массы. Фактически же суд лишил Владимира Михеева «кошелька», значительно сузив его финансовые возможности. Без источника дохода у него почти нет шансов на различные маневры, связанные с ходом движения доследственных проверок.



25 декабря, Арбитражный суд наложил обеспечительные меры еще на 14 квартир, а также на 24 нежилые помещения, которые кредиторы считают спорными объектами. Речь идет об имуществе, принадлежащем Светлане Пугиной, состоящей с Михеевым в родственных связях (с момента учреждения кооператива она также входила в состав правления ЖСК Западный-1). Приблизительная стоимость имущества оценивается почти в 65 миллионов рублей.



Участники дела о банкротстве кооператива полагают, что данное имущество должно находиться у кооператива, а Пугиной получено неправомерно. Сама же Пугина утверждает, что имущество ей приобретено на законных основаниях у ООО «Бизнес-Партнер Групп», что подтверждают судебные акты Верх-Исетского суда г. Екатеринбурга. При этом она не раскрывает источников своих доходов и пока не может пояснить, почему соучредителем ООО «Бизнес-Партнер Групп» было ООО «СМУ-4» – компания одного из бухгалтеров Владимира Михеева – Луниной Светланы. В том, кто прав – участники дела о банкротстве или сестра председателя правления сейчас скрупулёзно разбирается суд, но до того момента, когда в деле будет поставлена точка объекты недвижимости арестованы. Доказать цепочку по передаче квартир Пугиной сейчас довольно проблематично, так как первичная документация ЖСК «Западный-1» была уничтожена, в том числе сведения о движении денежных средств в кассе жилищно-строительного кооператива.



Поводом для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер в отношении данных объектов послужило беспокойство кредиторов – по мнению одного из них, Владимиром Михеевым и Светланой Пугиной совершаются действия, направленные на отчуждение указанного имущества. Так, согласно выписке из ЕГРН, квартира №42Б в многоквартирном доме по адресу ул. Очеретина, д. 11 (кадастровый номер 66:41:0313005:1013) площадью 582.5 кв.м. (!!!) и кадастровой почти 33 миллиона рублей (!!!) разделена на 14 новых помещений. Как полагает юрист Никита Воробьев, защищающий права пайщиков ЖСК «Западный-1», это сделано для дальнейшей продажи объектов, что может повлечь нарушение прав граждан, вложившихся в покупку квартир.



Другим судебным актом Арбитражного суда Свердловской области с Владимира Михеева в рамках процедуры банкротства ЖСК «Западный-1» взысканы убытки в сумме 52 миллиона рублей – исчезнувшие из кассы кооператива наличные, внесенные пайщиками. Решение суда еще не вступило в законную силу, в январе его проверит Суд апелляционной инстанции.



Выяснилось, что в период с сентября 2015 по февраль 2016 года Михеев передал указанную сумму из кассы предприятия на тот момент директору УК «Квартал» Артему Вохмякову без надлежащего встречного представления. Вохмяков перечислял деньги своим друзьям – подрядчикам, которые должны были выполнять работы для ООО «СКМД», учредителем которого является никто иной как сам Владимир Михеев, который являлся и соучредителем ООО УК «Западная», а согласно позиции предыдущих руководителей управляющей компании он фактически осуществлял контроль и управление деятельностью УК. То есть Михеев, по сути, выдал деньги сам себе, получив их в свое распоряжение.



При этом, как установил суд, отсутствуют доказательства реальности операции по передаче денежных средств от ЖСК в пользу ООО УК «Западная» и ряд документов (добавим, что господин Михеев так и не передал конкурсному управляющему документы по ЖСК, позволяющие установить судьбу денежных средств, которые находились в распоряжении на начало 2016 года).



Еще одним арбитражным делом, за которым следит наша редакция, стал процесс, в котором признанное банкротом ООО «УК «Западная» (70% долей организации принадлежит Владимиру Михееву) судится с ООО «УК «Квартал». УК «Квартал» с 2017 года управляет домами в жилом комплексе «Западный». Инициатором подачи иска стал конкурсный управляющий УК «Западная», который разбирается в сложных финансовых схемах управляющей компании.



ООО «УК «Западная» пытается в суде взыскать 6 миллионов рублей с ООО «УК «Квартал» - денежные средства за поставку бытового газа, которые ООО «УК Квартал» в 2017-2018 годах собрало с жителей домов, но поставщику газа – АО «Екатеринбурггаз» не перечислило.



Дело в том, что, когда в начале 2017 года в жилом комплексе менялась управляющая компания, то перезаключить с АО «Екатеринбурггаз» договор на ООО «УК Квартал» почему-то «забыли», и официальным потребителем газа почти два года числилось ООО «УК «Западная», уже не управляющая домами.



К слову, единственным учредителем ООО «УК Квартал» был собственно господин Михеев, но с недавнего времени по данным ЕГРЮЛ учредителем числится все та же Светлана Лунина (помните сделку Пугиной с ООО «Бизнес-Парнер Групп»?).



По словам бывшего руководителя ООО «УК «Квартал» Егора Белых именно Владимир Михеев руководил деятельностью обоих управляющих компаний, договор с АО «Екатеринбурггаз» на «Западной» он оставил намеренно, чтобы не платить за потребленные ресурсы.



«Неплатежи ресурсоснабжающим организациям были обычной практикой в ООО «УК «Квартал». Газовикам и за воду платили копейки – по пятьдесят – сто тысяч в месяц, а все оставшиеся деньги, которые компания собирала с жителей уходили на личные счета Пугиной Светланы, на ремонт ее помещений и на оплату армии юристов, которые представляли Михеева и связанные с ним организации в разных судах».



В распоряжении редакции имеется обращение Белых в прокуратуру Екатеринбурга. Он же подтвердил нашему корреспонденту, что Светлана Лунина — это бухгалтер Михеева.



Как мы уже упоминали ранее - ситуация в жилом комплексе Западный в Екатеринбурге уникальная не только для Уральского региона, но, пожалуй, для всей России – своих кровных люди лишаются не из-за того, что дома не построены, а из-за сложной схемы строительства, организованной Владимиром Михеевым.



Посудите сами - в цепочку организаций участвующих в строительстве входят: ЖК Западный - застройщик, ООО «СКМД» - организатор строительства, ЖСК «Западный-1» – кооператив, как бы строительный, но по факту просто касса стройки, в которую поступают деньги граждан, ЖСК «Очеретина» с номерами со 2-го по 14-й – «детки» отпочковавшиеся от ЖСК «Западный-1» в преддверии его банкротства. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ ко всем перечисленным выше организациям, кроме, собственно говоря, застройщика – ЖК Западный, так или иначе отношение имеет Владимир Михеев.



Не удивительно, что в этом запутанном клубке правоотношений разобраться не могут не то, что простые граждане, но и силовики с судами.



Верховный Суд РФ неоднократно отмечал: «Аффилированные лица, как правило, стремятся оптимизировать внутригрупповые долги и сделки; наличие между ними доверительных отношений, их подчиненность единому центру позволяют таким лицам находиться в процессе оптимизации сколь угодно долго».



По мнению юриста Никиты Воробьева, именно подобная «оптимизация» становится причиной того, что люди вынуждены отстаивать свои права на квартиры в суде.



«Сохраняя контроль над документацией ЖСК Западный-1 и контролируя иных участников строительства - руководство кооператива имело возможность манипулировать информацией о квартирах, пайщиках и взаимных расчетах ЖСК «Западный-1» с участниками строительства. В деле о банкротстве кооператива мы неоднократно сталкивались с тем, что информация, которую давали суду лица, связанные с деятельностью ЖСК и их представители, была либо не полной, либо не достоверной. Сегодня все ещё не проданные квартиры в кооперативе арестованы – Управлению Росреестра запрещено регистрировать сделки с ними. Мы надеемся, что меры, принятые судом, понизят риски манипуляций с этими квартирами для продажи гражданам, которые и не подозревают, что могут купить пустой фантик вместо квартиры», – заявил Никита Воробьев.



Одной из жертв такой манипуляции стал житель «Западного» Сергей Л., который приобрел у кооператива еще и помещение под детский садик. Недавно выяснилось, что это помещение принадлежит Пугиной Светлане, и сдано в аренду ООО УК Квартал (документы нужны). Редакция располагает видеозаписью о том, как Владимир Михеев лично проводил операцию по выдворению детей на улицу. В конце ноября детский садик попросили на выход – без предложения альтернативы, отключив воду и электроэнергию. Только благодаря оперативности руководства садика удалось подобрать новое помещение – в микрорайоне Академический.



Пока силовики и суды продолжают разбираться в деталях деятельности господина Михеева, жители Западного готовят очередное обращение в адрес Президента России Владимира Путина. А если их не услышат – собираются выйти на акцию протеста. Квартиры в «Западном» приобретали отнюдь не олигарх, многие семьи годами копили деньги на квартиры, а кто-то продал единственное жилье. Нужна ли Екатеринбургу еще одна «горячая точка»? Сколько еще будут в полиции волокититься материалы проверок по заявлениям граждан?



Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.

Максим Бойков © «Вечерние ведомости»