Закат «империи»: к свердловскому застройщику пришли оперативники

Более 50 помещений в ЖК оказались в собственности родственницы Владимира Михеева

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу проводили оперативные мероприятия в ЖК «Западный» 16 августа. Была опрошена Яна Дроздова, а также иные лица, имевшие либо имеющие отношение к деятельности ООО «Управляющая компания «Квартал» (обслуживает жилой комплекс). Поводов для появления оперативных сотрудников полиции в ЖК (по некоторым данным, правоохранители прибыли в количестве около 10 человек) могло быть несколько.Ранее в УМВД России по Екатеринбургу поступали заявления от АО «Екатеринбурггаз» по факту возможных хищений газа, направлялись материалы о привлечении Владимира Михеева в должности председателя правления жилищно-строительного кооператива «Западный-1» (признано банкротом) к ответственности за растрату (по ст. 160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (201 УК РФ).Кроме этого, поступало заявление от пайщика Егора Белых (КУСП №16410 от 5 июля 2019 г.), который в апреле 2017 года заключил договор о покупке квартиры на Очеретина,4 на сумму 1 миллион 539 тыс. 600 рублей, однако выяснилось, что еще в 2016 году объект недвижимости был продан через ЖСК «Западный-1». По данному факту Белых обвиняет Владимира Михеева, Яну Дроздову и Светлану Лунину в похищении у него обманным путем 1 миллиона 539 тыс. 600 рублей.Одному из заявлений в итоге дали ход – оперативники ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу на прошлой неделе передали материалы в следствие, они находятся в следственном отделении ОП №8. Будет ли возбуждено уголовное дело неизвестно, но, по информации издания, вся необходимая «фактура», включая свидетельские показания, для этого имеется. В том числе и установка «сверху». На совещании с членами правительства РФ 4 июня этого года Президент России Владимир Путин, заявил, что нужно сделать всё для того, чтобы в ближайшие пару лет «мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как обманутый дольщик».Не исключено, что на следствие могут начать оказываться попытки давления со стороны представителей окружения Владимира Михеева. Среди них есть и лица, «вхожие» в отдел полиции №8. Ходят слухи, что в их числе – подполковник Олег Жарков, бывший заместитель начальника ОП №8, проработавший в органах внутренних дел с 1995 года. Приказом начальника ГУ МВД России по Свердловской области от 9 апреля 2013 г. он был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Согласно материалам служебной проверки, Жарков пришел в банк за кредитом, указав, что работает не только в полиции, но и в частной охранной организации, представив подтверждающие документы. Впоследствии он стал утверждать, что никогда не занимался иной деятельностью, кроме служебной, а информация, изложенная им в заявлении-анкете, является недостоверной и размещённой там с целью получения кредита.Жаркову пришлось уволиться, но связи в силовых структурах у него остались, пусть и не все сохранились. Дело в том, что в марте 2019 года начальником ОП №8 был назначен бывший руководитель отдела полиции №2 Кирилл Еловских, для которого история вокруг ЖСК «Западный-1» является условно «чужой» и интересы разного рода по жилому комплексу отсутствуют. К тому же, после приезда в Екатеринбург спецкомиссии Главного управления собственной безопасности МВД РФ (в связи с задержанием трех бойцов ППСП, обвиняемых в изнасиловании 22-х летней девушки) желания принимать спорные решения (учитывая повышенное внимание СМИ) у полицейских остается все меньше.Согласно жалобе Егора Белых в прокуратуру Свердловской области (есть в распоряжении редакции), «факты совершения Михеевым В.Ю. мошеннических действий не единичны» и сейчас также рассматривается заявление еще одной гражданки, но решение по нему пока также не принято.Добавим, что из постановления Арбитражного суда Уральского округа от 31.07.2019 следует, что применение застройщиком, инвесторами и подрядчиками схемы, используемой в ходе строительства (речь идет о схеме оплаты и зачета взаимных обязательств) «не должно влечь неблагоприятные последствия для граждан, которые приобрели права требования и исполнили обязательства по их оплате». В постановлении также отмечается, что внутренние правоотношения между застройщиком, инвесторами и подрядчиками, «не должны отражаться на правоотношениях с добросовестными гражданами, вовлеченными в схему приобретения прав на жилые и нежилые помещения и оплатившими в полном объеме свои права требования». Только вот услышат ли мнение суда следователи?Другое заявление в отношении Владимира Михеева касается его деятельности в должности председателя ЖСК «Западный-1» (кооператив был создан в 2011 году Михеевым для строительства жилого комплекса). Большинство квартир приобретались гражданами – физлицами по прямым договорам паевого участия, что подтверждается как судебными решениями, так и документами о внесении денежных средств в кассу ЖСК «Западный-1».Общая сумма переданных гражданами наличных средств Владимиру Михееву в качестве оплаты по договорам паевого участия составила более 177 миллионов рублей. При этом, согласно заявлению на имя начальника УМВД России по Екатеринбургу Сергея Кулагина (КУСП №13922 от 7 августа 2019 г.) при проведении мероприятий по розыску имущества в деле о банкротстве ЖСК «Западный-1» эти средства обнаружены не были.При этом, имеются решения Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о признании за Светланой Пугиной (соучредитель и бывший коммерческий директор ЖСК «Западный-1», состоит в близких родственных отношениях с Михеевым) прав собственности на более чем 50 помещений в ЖК Западный, из них 32 уже зарегистрировано в Росреестре. Данные объекты недвижимости Пугина приобрела через цепочку последовательных сделок, в том числе ООО «Бизнес-Партнер Групп», учредителем которого является вышеуказанная Светлана Лунина.Согласно заявлению, полученные от пайщиков денежные средства Владимир Михеев не приходовал, а передавал Светлане Пугиной, которая использовала их для приобретения объектов недвижимости. Доказать цепочку по передаче квартир Пугиной сейчас довольно проблематично, так как первичная документация ЖСК «Западный-1» была уничтожена, в том числе сведения о движении денежных средств в кассе жилищно-строительного кооператива. Таким образом, можно сделать предположение, что деньги пайщиков направлялись на личное обогащение родственницы Михеева.Не менее интересной может быть и проверка окружения Владимира Михеева на предмет деятельности ООО «Управляющая компания «Западная», которая обслуживала ЖК с августа 2013 г. по январь 2017 г. (в марте 2019 года лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домам у «Западной» была аннулирована).В октябре 2018 года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Управляющая компания «Западная» банкротом (инициатором банкротства выступило АО «Екатеринбурггаз»). Согласно материалам дела, «в соответствии с заключением имеются признаки преднамеренного банкротства ООО «УК «Западная», но пока уголовно-правовой оценки данному выводу сделано не было. Месяц назад в «Западной» сменился конкурсный управляющий, им назначен известный «конкурсник» Эдуард Чу.Ему предстоит разобраться в весьма сомнительных сделках, заключенных ООО «УК «Западная» с контрагентами, и, вероятно, попытаться оспорить их. Среди них – перечисление денежных средств в адрес ООО «СтройНовация» на сумму 27 миллионов 450 тысяч рублей, ООО «Екатеринбургский асфальтовый завод» (5 млн. 200 тыс.руб.), ООО «Стройкомп» (3 млн. руб.) и ЖСК «Западный-1» (651 тысяча рублей).Что любопытно, платежами в адрес ООО «ЕАЗ» и ЖСК «Западный-1» частично погашалась задолженность за ООО «СтройПром к» (учредитель Владимир Михеев), согласно мировому соглашению, утвержденному Арбитражным судом Свердловской области. При этом, в распоряжении конкурсного управляющего отсутствуют сведения об исполнении указанными компаниями каких-либо работ/услуг в интересах УК «Западная» (то есть деньги, вероятно, были перечислены без встречного представления).В 2017 году обслуживать ЖК Западный стала управляющая компания «Квартал», владельцем которой также являлся Владимир Михеев (как и УК «Западная») – что неудивительно: порядка 50% помещений в жилом комплексе принадлежит ему либо, его окружению, поэтому в ходе голосования по выбору управляющей организации, «большинство» ставит галочки там, где нужно.После смены УК, задолженность граждан за ЖКХ неожиданно перешла от «Западной» в УК «Квартал», то есть произошел вывод средств из компании-банкрота, вследствие чего была сокращена «дебиторка», из которой должны выплачивать долги кредиторам. Узнать точную сумму перешедшей в ООО УК «Квартал» задолженности не представляется возможным – конкурсному управляющему отказываются выдавать документы о финансово-хозяйственной деятельности.Кроме этого, длительное время газ жильцам поставлялся по договору, заключенному между АО «Екатеринбурггаз» и УК «Западная», хотя на тот момент ЖК уже обслуживал «Квартал». Счета же газовики выставляли «Западной». Только за период с февраля 2017 г. по август 2018 г. с «Западной» взыскана задолженность в размере шести миллионов рублей, в настоящее время рассматривается дело о взыскании 3,8 миллиона рублей за газ, поставленный с октября 2018 по январь 2019 г. По данному факту конкурсный управляющий ООО «УК «Западная» обратился в Арбитражный суд, добиваясь от «Квартала» возвращения 6 млн. руб., расценивая их как неосновательное обогащение. Рассмотрение дела состоится 28 августа.В случае невыплаты газовикам задолженности, они могут инициировать возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководства УК «Западная». Такие прецеденты в Екатеринбурге уже были. Так, в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» Виктора Старокожева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, он похитил денежные средства, внесенные жильцами многоквартирных домов на счет управляющей компании в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей, причинив ущерб поставщикам энергоресурсов на указанную сумму (ближайшее заседание состоится 27 августа).О привлечении Владимира Михеева к уголовной ответственности говорить преждевременно: оценку его действиям должно дать следствие. Пока же решением суда его привлекли к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ЖСК «Западный-1» (в реестр требований кредиторов на 13 мая 2019 года включено 542 миллиона 656 тысяч рублей). В случае, если денег для расчетов с кредиторами будет недостаточно, оставшаяся сумма будет взыскана с Михеева. Решается вопрос и подаче заявления о привлечении Михеева к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве УК «Западная».