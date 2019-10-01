Депутат Госдумы может стать замгубернатора Свердловской области

21:36 | 11.10.2019

Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, почему решается судьба главы Алапаевска, почему Суханова отправляют в Москву, кто будет следить за УМВД Екатеринбурга, куда не поедет Медведев и кого надо увольнять Высокинскому.



Дмитрию Ионину предлагают пост заместителя губернатора Свердловской области



Депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина приглашают вернуться в Свердловскую область. Среди чиновников, представляющих исполнительную власть региона, распространяется информация, что одному из самых популярных политиков Среднего Урала предложили место вице-губернатора Сергея Швиндта, курирующего транспорт, ЖКХ и строительную отрасль. Эти направления являются как раз профильными для народного избранника – в Госдуме он активно участвует в работе комитета по транспорту и строительству.



Наработки Дмитрия Ионина, его связи в федеральных органах власти и узнаваемость среди населения были бы весьма серьезным подспорьем для областных властей. Мнение самого депутата на этот счет неизвестно, хотя ранее он выражал желание занять какой-либо пост в исполнительных органах власти.



В резиденции свердловского губернатора решают судьбу главы Алапаевска



После срыва сроков отопительного сезона в Алапаевске, вызванного попытками помешать владельцам одной из котельной подготовке имущественного комплекса к зиме, появились слухи об отставке главы города Сайгида Билалова. Якобы, на этом настаивают представители силовых структур региона. Сам Сайгид Билалов пока решил уйти в отпуск, а его судьбу «подвесили» до принятия решения губернатором Евгением Куйвашевым, которому и предстоит определиться, что делать с главой Алапаевска.



В самой резиденции мнение неоднозначное: с одной стороны, после всех «косяков» ранее озвученных в СМИ, говорят, что решение о «сносе» надо принимать незамедлительно, а с другой у Сайгида Билалова есть серьезная поддержка в лице одного из высокопоставленных чиновников аппарата губернатора. Он видит Билалова главой единого муниципалитета, в который хотят включить Алапаевск, Алапаевский район и Махнево.



Станиславу Суханову прочат карьеру в Москве



Директор Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области Станислав Суханов может уже до конца года переехать в Москву. Столичные сплетники шепчутся, что в Правительстве РФ ему предложили солидную должность, оценив его опыт работы на муниципальной службе и в Фонде капремонта. Сам же Фонд, как ожидается, возглавит москвич – его кандидатура будет согласовываться как с самим Сухановым, так и с областными властями.



Генерал-майор выселил полковника из служебного кабинета….



В ГУ МВД России по Свердловской области обсуждают нравы нового начальника Александра Мешкова. Якобы ему не понравился свой служебный кабинет, который нуждается в ремонте, а также отсутствие персонального санузла. На время ремонтных работ генерал-майор полиции займет кабинет своего заместителя Александра Постовалова, которому временно пришлось переехать на другой этаж – к оперативникам уголовного розыска главка.



…и попросил новые госномера



Другой слух, в котором фигурирует персона Александра Мешкова, связан с его рабочим автомобилем. На ведомственном Тойота Ленд Крузер 200 висят госномера 951 – экс-начальник свердловского полицейского главка Михаил Бородин не проявлял капризов по этому поводу и довольствовался тем, что дали. Для Александра Мешкова же, говорят слухмейкеры, попросили номера с цифровой частью 001. Мол, генерал должен быть первый во всем.



УМВД России по Екатеринбургу назначили нового куратора



Потерю рабочего кабинета Александру Постовалову возместили новым направлением работы – он будет курировать деятельность УМВД России по Екатеринбургу. Ранее эти полномочия были возложены на другого замначальника ГУ МВД Петра Кривегина. Усиление Александра Постовалова в уральской столице восприняли с воодушевлением, так как полковник старается лично вникнуть в суть проблем и найти индивидуальный подход к вопросу без оглядки на годами сложившиеся отношения.



Программа Дмитрия Медведева сокращена, появились слухи, что он вообще не приедет



На следующей неделе Екатеринбург должна посетить представительная делегация из федерального центра. Ее возглавит премьер Дмитрий Медведев, в составе вице-премьеры, министр и несколько заместителей. Они приедут на выставку "Дороги 2019", которая пройдет с 16 по 18 октября.



Изначально планировалось, что Дмитрий Медведев посетит выставку, проведет в Екатеринбурге совещание и заедет в Первоуральск. Но, по данным слухмейкеров, планы федеральных властей поменялись. В Первоуральск уже точно Дмитрий Медеведев не поедет. Вопрос в том, прилетит ли он вообще в Свердловскую область. Говорят, что в Москве внимательно изучили статус выставки "Дороги" и были разочарованы. Сейчас раздумывают, а стоит ли вообще ехать.



Решение об увольнении чиновников Высокинским вызывает улыбку, эксперты говорят, что наказывать надо других



На прошедшей неделе решение об увольнении нескольких чиновников администрации Екатеринбурга главой города Александром Высокинским вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны его похвалили за то, что начал чистить ряды мэрии от специалистов, которые не справляются с обязанностями, с другой - решение Высокинского напоминает популизм.



При этом источники в мэрии говорят, что надо было увольнять не простых чиновников, а заместителей, ответственных за реализации программ по благоустройству, отстаивания интересов администрации в суде и теплоснабжение. Но, почему-то, Александр Высокинский этого не сделал. А если и сделает, то останется без половины замов.



Свердловских продавцов бытовой техники учит сатанист



Небольшой скандал разгорается среди продавцов бытовой техники Екатеринбурга. Представителей одной из компаний, которая недавно построила завод, проходят интенсивный тренинг по продажам. Он проходит в одном из сибирских городов. Говорят, что ведет его сатанист, который не скрывает свои предпочтения.



Причем обучение продавцов идет в русле сатанизма: с агрессией, давлением, насилием и тому подобным. После курса обучающиеся выходят с соответственными навыками - продать технику всеми возможными способами, используя при этом дьявольские методы.



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