Среди заболевших коронавирусом в Прикамье 28% — жители старше 65 лет

13:02 | 26.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 8 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7580. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 25 августа – 0,9).



Из 57 новых инфицированных – 19 мужчин, 36 женщин, 2 детей (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 7 человек, 32 человека в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 1 пациент умер от COVID-19, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 26 августа зафиксировано 203 летальных исхода от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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