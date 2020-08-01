Среди заболевших коронавирусом в Прикамье двое детей

12:56 | 24.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 16 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7468. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 23 августа – 0,9).



Из 59 новых инфицированных – 20 мужчин, 37 женщин, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 12 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксирован 1 летальный исход: пациент умер от COVID-19. Таким образом, на 24 августа зафиксировано 199 летальных исходов от COVID-19. Еще 123 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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