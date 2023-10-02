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Стали известны маршруты ультрамарафона «Сысертская сотня»
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В это воскресенье, 8 октября, в Сысерти пройдет ультрамарафон «Сысертская сотня». Организаторы рассказали «Вечерним ведомостям», какие маршруты предлагают участникам.
Всего планируется четыре маршрута, которые будут пролегать по природному парку «Бажовские места». Ожидается, что в соревнованиях будут участвовать 300 спортсменов.
Длина самого сложного маршрута ULTRA57 составляет 57 километров. Маршрут начинается от туристско-информационного-центра «Хижина» в селе Щелкун и проходит вдоль берега озера Щелкунское, через сельхозмост, гору Редкая, речку Каменка, которую нужно перечь вброд, деревню Космакова с контрольным пунктом. После деревни участники попадут в природный парк «Бажовские места». На пути им встретятся вершина Гладкая, болото Глубочинское, речка Глубокая. Лимит прохождения дистанции составляет восемь часов, набор высоты – 800 метров.
Длина второго маршрута – 21 километр. Он пройдет по экотропам природного парка с забегом на «Тальков Камень». Старт и финиш – у школы олимпийского резерва имени Я.И. Рыжкова. На прохождение дистанции дается четыре часа.
Третья дистанция – СОТНЯ13 – длиной 12 километров начинается также у школы олимпийского резерва. Маршрут проходит по велопешеходной тропе «Сысертская сотня» сквозь сосновый бор, мост к поселку Луч и до границ природного парка «Бажовские места». Лимит прохождения – три часа.
Самый короткий маршрут – СОТНЯ2. Он предназначен для самых маленьких участников. Длина дистанции – два километра. Маршрут проходит между низких гор Мохнательная и Перевозная со стартом у детской школы Рыжкова в Сысерти.
Организаторы отмечают, что на всех маршрутах будут установлены контрольные пункты, где участники получат отметки о прохождении и при необходимости смогу запросить медицинскую помощь. На мероприятии будут дежурить карета скорой помощи и фельдшер, которого довезут на квадроцикле в те места, куда машина проехать не сможет. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте.
Всего планируется четыре маршрута, которые будут пролегать по природному парку «Бажовские места». Ожидается, что в соревнованиях будут участвовать 300 спортсменов.
Длина самого сложного маршрута ULTRA57 составляет 57 километров. Маршрут начинается от туристско-информационного-центра «Хижина» в селе Щелкун и проходит вдоль берега озера Щелкунское, через сельхозмост, гору Редкая, речку Каменка, которую нужно перечь вброд, деревню Космакова с контрольным пунктом. После деревни участники попадут в природный парк «Бажовские места». На пути им встретятся вершина Гладкая, болото Глубочинское, речка Глубокая. Лимит прохождения дистанции составляет восемь часов, набор высоты – 800 метров.
Длина второго маршрута – 21 километр. Он пройдет по экотропам природного парка с забегом на «Тальков Камень». Старт и финиш – у школы олимпийского резерва имени Я.И. Рыжкова. На прохождение дистанции дается четыре часа.
Третья дистанция – СОТНЯ13 – длиной 12 километров начинается также у школы олимпийского резерва. Маршрут проходит по велопешеходной тропе «Сысертская сотня» сквозь сосновый бор, мост к поселку Луч и до границ природного парка «Бажовские места». Лимит прохождения – три часа.
Самый короткий маршрут – СОТНЯ2. Он предназначен для самых маленьких участников. Длина дистанции – два километра. Маршрут проходит между низких гор Мохнательная и Перевозная со стартом у детской школы Рыжкова в Сысерти.
Организаторы отмечают, что на всех маршрутах будут установлены контрольные пункты, где участники получат отметки о прохождении и при необходимости смогу запросить медицинскую помощь. На мероприятии будут дежурить карета скорой помощи и фельдшер, которого довезут на квадроцикле в те места, куда машина проехать не сможет. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте.
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