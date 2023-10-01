Ультрамарафон на 57 километров пройдет в Сысерти

– заявил организатор ультрамарафона Павел Ибатуллин.

«Соревнование станет испытанием для трехсот марафонцев, ведь это не просто городская застройка, а целое неизведанная локация для большинства гостей. Каждый год совместно с Управляющей компанией туркластерами Свердловской области будем увеличивать количество участников и доведем их количество до 1 тысячи»,