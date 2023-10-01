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Ультрамарафон на 57 километров пройдет в Сысерти
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Сысерти в это воскресенье, 8 октября, состоится ультрамарафон. Участникам предлагают четыре дистанции: 57, 21 и 13 километров, а также два километра для маленьких спортсменов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, в рамках кубка «Природных парков» 300 спортсменов соберутся для участия в ультрамарафоне по велопешеходной тропе «Сысертская сотня». Старт на 57 километров будет в поселке Щелкун от туристско-информационного центра «Хижина», финиш – возле спортивной школы олимпийского резерва имени Я.И. Рыжкова в Сысерти. Старт остальных маршрутов расположен у лыжной базы в историческом центре Сысерти.
Большая часть маршрута проходит по природному парку «Бажовские места». Забег пройдет через чело Щелкун, деревню Космакова, поселок Верхняя Сысерть.
Зарегистрироваться на ультрамарафон можно на сайте.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, в рамках кубка «Природных парков» 300 спортсменов соберутся для участия в ультрамарафоне по велопешеходной тропе «Сысертская сотня». Старт на 57 километров будет в поселке Щелкун от туристско-информационного центра «Хижина», финиш – возле спортивной школы олимпийского резерва имени Я.И. Рыжкова в Сысерти. Старт остальных маршрутов расположен у лыжной базы в историческом центре Сысерти.
Большая часть маршрута проходит по природному парку «Бажовские места». Забег пройдет через чело Щелкун, деревню Космакова, поселок Верхняя Сысерть.
«Соревнование станет испытанием для трехсот марафонцев, ведь это не просто городская застройка, а целое неизведанная локация для большинства гостей. Каждый год совместно с Управляющей компанией туркластерами Свердловской области будем увеличивать количество участников и доведем их количество до 1 тысячи»,
– заявил организатор ультрамарафона Павел Ибатуллин.
Зарегистрироваться на ультрамарафон можно на сайте.
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