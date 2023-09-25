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В Свердловской области продолжаются съёмки фильма про бродячих собак
Фото: Андрей Собинов
К концу подходит съёмочный период короткометражного фильма «Угрюмка». Для нужных кадров творческая команда кинокомпании «V&T» перемещается из одного города Свердловской области в другой. География киноэкспедиций включает Екатеринбург, Асбест, Ревду и Первоуральск.
По жанру «Угрюмка» — комедийная драма (или трагикомедия). Сюжет повествует о том, как между бродячей собакой и человеком произошёл конфликт, разросшийся до общемировых масштабов. По задумке авторов, кино это должно не только вызвать в зрителе сочувствие к бездомным животным, но и заставить его задуматься об истоках социальных конфликтов и о том, как мелкая ссора может стать причиной больших бед.
Режиссёром фильма выступает Екатерина Тимошенко, а роли исполняют собаки из уральских зооприютов и непрофессиональные актёры. Заняты в «Угрюмке» и профессионалы. С одним из них, актёром Александром Ткачуком, произошёл неприятный и одновременно курьёзный случай. Во время репетиций одной из уличных сцен на съёмочную площадку ворвался неизвестный и набросился на артиста с кулаками. Чтобы угомонить неадекватного буяна, съёмочная группа вызывала полицию. Курьёзность ситуации заключается в том, что по сценарию «Угрюмки» на персонажа Ткачука нападают хулиганы и избивают его. Так что, репетиция получилась даже излишне «удачной».
По окончании съёмок начнётся процесс монтажа, озвучания, наложения титров, цветокоррекции и прочих кинематографических «фокусов». Премьера «Угрюмки» должна состояться в ноябре этого года.
По жанру «Угрюмка» — комедийная драма (или трагикомедия). Сюжет повествует о том, как между бродячей собакой и человеком произошёл конфликт, разросшийся до общемировых масштабов. По задумке авторов, кино это должно не только вызвать в зрителе сочувствие к бездомным животным, но и заставить его задуматься об истоках социальных конфликтов и о том, как мелкая ссора может стать причиной больших бед.
Режиссёром фильма выступает Екатерина Тимошенко, а роли исполняют собаки из уральских зооприютов и непрофессиональные актёры. Заняты в «Угрюмке» и профессионалы. С одним из них, актёром Александром Ткачуком, произошёл неприятный и одновременно курьёзный случай. Во время репетиций одной из уличных сцен на съёмочную площадку ворвался неизвестный и набросился на артиста с кулаками. Чтобы угомонить неадекватного буяна, съёмочная группа вызывала полицию. Курьёзность ситуации заключается в том, что по сценарию «Угрюмки» на персонажа Ткачука нападают хулиганы и избивают его. Так что, репетиция получилась даже излишне «удачной».
По окончании съёмок начнётся процесс монтажа, озвучания, наложения титров, цветокоррекции и прочих кинематографических «фокусов». Премьера «Угрюмки» должна состояться в ноябре этого года.
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