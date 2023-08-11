Бывшая четвероногая бродяжка из Екатеринбурга станет кинозвездой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Съёмки короткометражного фильма под названием «Угрюмка» запланированы на последнюю неделю лета. Героиней новой ленты станет собака, которую нашли на улицах Екатеринбурга.Созданием короткометражки «Угрюмка» занимается кинокомпания «V&T» совместно с творческим объединением «Рыжий хвост». Режиссёром фильма станет Екатерина Тимошенко, которая планирует рассказать историю взаимоотношений человека с бездомными животными с применением самых современных средств выразительности, включая графику, динамичный монтаж и скринлайф (это приём, когда зрители «подглядывают» в экран гаджетов персонажей фильма).По жанру «Угрюмка» будет комедийной драмой. Гармонично сочетать смешное и грустное — и без того задача не из простых, но в данном случае дело осложняется тем, что главными пероснажами фильма станут животные. Будущие четвероногие звёзды фильма уже найдены — их отбирали среди обитателей приюта «Островок надежды», что находится в Асбесте. А примой в этом лающем актёрском ансамбле станет собака Алиса, которую ещё щенком нашли в Екатеринбурге. Уже год она живёт у приютившей её семьи. Специально для фильма Алису обучили многим командам и на репетициях она показала себя талантливой и исполнительной «актрисой».Первый съёмочный день короткометражки «Угрюмка» запланирован на 22 августа. Местами съёмок станут экстерьеры Екатеринбурга, Асбеста, Ревды и Первоуральска.