В Ирбите пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

13:35 | 23.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Ирбите пропал 80-летний Юрий Сивков. 20 августа он ушёл в лес и не вернулся, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 170 см, 43 размер обуви, плотное телосложение, карие глаза, седые короткие волосы. В последний раз его видели в коричневом камуфляжном костюме и резиновых сапогах.



Если вы видели пропавшего пенсионера – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»