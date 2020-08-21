Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад

12:46 | 22.08.2020

Фото: kuban.rbc.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 121 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 24 226 случаев новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+39), Асбеста, Артемовского, Арамильского городского округа, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуральска, Красноуфимского района, Кировграда, Краснотурьинска, Камышлова, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Серова.



Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое, 77 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 215. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»