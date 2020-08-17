В Каменке-Уральском обнаружили противопехотную мину

19:53 | 17.08.2020

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

В Каменске-Уральском строители во время дорожных работ обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.



Уточняется, что после тревожного сигнала на место происшествия прибыла группа разминирования ОМОН территориального управления Росгвардии с кинологом и минно-розыскной собакой.



Специалисты выяснили, что найдена была учебная противопехотная мина ПМН-2, которая не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Предмет передали для дальнейшей экспертизы в отдел полиции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»