Ещё 150 свердловчан заболели коронавирусом

12:35 | 16.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 150 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 23405 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+50), Асбеста, Алапаевска, Артемовского, Белоярского, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Тавды.



Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 198. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 76 человек. Общее число вылечившихся достигло 19031. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 369.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»