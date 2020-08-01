В Свердловской области коронавирусом заразились еще 154 человека

12:30 | 14.08.2020

Фото: inbusiness.kz

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 154 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 23 097 случаев новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+45), Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Артемовского, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района,, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнего Тагила, Серова, Талицкого, Сысертского, Туринского и Пышминского городских округов, Североуральска и Режа.



Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, 85 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 351. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»